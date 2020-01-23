Квартальнов: видел ли что-то подобное буллиту Галиева? Видели, видим и увидим ещё

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).



«Хорошая, интересная игра. Она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах быть честным с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно. Вроде такой гол последний, и бум! — всё перевернулось. Опять же, ребята — молодцы. Мелочь, но очень значимая. Таких моментов было много. Думаю, увидим их и ещё.



Видел ли я что-то подобное буллиту Галиева? Как уже сказал, моментов было много. Думаю, видели, видим и увидим ещё. Стас сам вызвался бросать этот буллит. В одном из прошлых матчей Лямкин так же выходил. Была непростая ситуация, мы были в минусе, он вышел и забил. Команда в этом сработала хорошо», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

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