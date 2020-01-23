Самый мистический буллит сезона! «Салават» уже праздновал, а шайба запрыгала в ворота

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» — одна из пар, на матчи которой КХЛ выделила в этом сезоне аж шесть серий. Пока абсолютный паритет – оба клуба одержали по две победы. Турнирные чаяния разные – казанцы борются за то, чтобы удержать лидерство в Восточной конференции, уфимцы – за то, чтобы не выпасть из восьмёрки, но мы-то знаем, что для «зелёного дерби» всё это не имеет ни малейшего значения. Буря страстей, битва на каждом участке площадки и непредсказуемый результат гарантированы в любом случае.

Первый период игра была равной. Хотя «Ак Барс» атаковал больше и целенаправленнее, но иногда «Салават» наседал так, что Билялову приходилось крутиться, как белка в колесе, и хозяевам приходилось просто отбрасываться. Обе команды поиграли в большинстве, но хозяевам удавалось создавать острые моменты – только Азеведу нанёс три броска, но прицел у него сбился, и всё пошло мимо. А «Салават» ничего путного в свою двухминутку не сделал, только гонял шайбу по периметру.

Зато всё изменилось во втором периоде, который уфимцы начались с численным преимуществом. По свежему льду стали проходить неплохие розыгрыши, один из которых завершился голом Теэму Хартикайнена.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Яруллин – злой гений «Салавата» и лучший бомбардир «Ак Барса»

Пропущенная шайба только раззадорила «Ак Барс», но «Салават» держался когда усилиями Юхи Метсолы, а когда – банальной удачей. Никита Дыняк видел пустой угол, но попал в штангу, потом Павел Коледов едва не забил в собственные ворота. Ожесточённость противостояния нарастала, как и злость «Ак Барса». Полное доминирование хозяев в атаке обернулись двумя голами. Сначала Станислав Галиев удачно сыграл на добивании в большинстве, а затем казанцы забили в атаке сходу. Кирилл Петров набрал скорость, как стоячего объехал Линуса Умарка и выдал классную передачу на подключившегося Альберта Яруллина – этим голом он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров команды, сравнявшись в Азеведу. Удивительное дело, но защитник «Ак Барса» в матчах с «Салаватом» особенно опасен – у него четыре гола и пять передач в четырёх матчах. Не иначе как злой гений Уфы.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Яруллин забросил четвёртую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»

Но «зелёное дерби» — это про непредсказуемость, и «Салават» так просто сдаваться не собирался. Пришёл в себя, выровнял игру, получил большинство – реализовал его. И кто? Павел Коледов, для которого голы – не самое профильное дело.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Метсола уже начал радоваться, но шайба запрыгала в ворота

В третьем периоде было всё – и стычки, и силовые приёмы, и головокружительные моменты, и классные сейвы, не было только заброшенной шайбы. Ну и ничего, ведь «зелёное дерби» настолько классное, что лучше бы оно никогда не заканчивалось. Команды позволили зрителям насладиться жарким овертаймом, чтобы затем показать буллитный акт этого яркого представления.

Послематчевые броски тоже не подвели! Всё шло к победе «Салавата» — Маннинен забил, Метсола приготовился отразить заключительный бросок Галиева. Но последовавшего дальше курьёза вратарь уфимцев никак не ожидал. Он отбил буллит, шайба взмыла вверх, руки Метсолы – тоже. Скамейка «Салавата» праздновала победу, только рефери бдил и смотрел, как шайба планирует вниз, в сетку ворот. Пожалуй, один из самых смешных голов в этом сезоне и точно самый мистический. Вот так преждевременная радость обернулась итоговым поражением – серия продолжилась, Билялов был надёжен, а решающий гол забил Азеведу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».