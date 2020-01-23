Хартли: игроки «Сочи» доминировали, но «Авангард» нашёл в себе силы вернуться

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Сочи» (5:2).
««Сочи» заслуживает безусловно похвалы. В первом периоде их игроки просто «летали», полностью доминировали и если бы не усилия Эмиля Гарипова, то счёт был бы далеко не 0:1. Во втором периоде гол, который забросил Манухов, придал нам энергии, жизнь на скамейке возобновилась, и мы пошли вперёд. Третий период сегодня у нас был лучшим и это та игра, которую должен демонстрировать «Авангард».
Это была настоящая наша команда: мы поддерживали друг друга, здорово передвигали шайбу по площадке, принимали грамотные решения, очень важные шайбы забросили. В частности, Манукян после возвращения провёл второй матч и, наконец, забросил долгожданную шайбу. Это была хорошая победа, когда мы вернулись с 0:2. Нужно всегда находить в себе силы для камбэка. Мы сумели сегодня это сделать и одержать победу», — приводит слова канадского тренера «Авангарда» официальный сайт ХК «Сочи».
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