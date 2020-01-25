В финале Кубка легенд сыграют ветераны «Спартака» и ЦСКА

Команды ветеранов «Спартака» и ЦСКА во второй раз подряд сыграют в финале Кубка легенд, проходящего в Лужках.



В полуфинале ветераны «Спартака» обыграли «Крылья Советов» (7:4), ЦСКА переиграл московское «Динамо» со счетом 6:4. В командах выступают олимпийские чемпионы разных лет и другие заслуженные бывшие хоккеисты. Также на лёд выходят не имеющие за спиной профессиональной карьеры игроки — музыканты Игорь Бутман и Сергей Кристовский, экс-футболист Александр Мостовой, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков и другие.



Финал турнира пройдёт 26 января. Кубок легенд проводится в шестой раз. Четыре первых турнира выиграл ЦСКА, в прошлом году первое место занял обыгравший «армейцев» в финале «Спартак».