Хет-трик Няттинена помог «Витязю» обыграть «Северсталь»
В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Витязь». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Главным героем матча стал Йоонас Няттинен. Финский форвард оформил хет-трик. Он открыл счёт уже на 13-й минуте матча. Во втором периоде Няттинен забросил вторую шайбу. В начале третьей двадцатиминутки Игорь Гераськин отыграл одну шайбу, но далее дважды отличились гости — Няттинен оформил хет-трик, а точку в матче поставил Павел Варфоломеев.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Няттинен (Йормакка, Бывальцев) – 12:31' (5x5) 0:2 Няттинен (Бывальцев) – 26:42' (5x5) 1:2 Гераськин (Морозов) – 40:49' (5x5) 1:3 Няттинен (Йормакка) – 47:16' (5x5) 1:4 Варфоломеев (Чернов) – 47:33' (5x5)
«Витязь» прервал серию из трёх поражений. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах.
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