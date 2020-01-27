Хет-трик Няттинена помог «Витязю» обыграть «Северсталь»

В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Витязь». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Главным героем матча стал Йоонас Няттинен. Финский форвард оформил хет-трик. Он открыл счёт уже на 13-й минуте матча. Во втором периоде Няттинен забросил вторую шайбу. В начале третьей двадцатиминутки Игорь Гераськин отыграл одну шайбу, но далее дважды отличились гости — Няттинен оформил хет-трик, а точку в матче поставил Павел Варфоломеев.

«Витязь» прервал серию из трёх поражений. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах.