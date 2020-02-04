Жюльен: Ковальчук не заиграл в «Кингз»? Это не моё дело, у нас он набирает очко за матч
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал игру нападающего Ильи Ковальчука за свою команду после того, как с россиянином расторг контракт «Лос-Анджелес Кингз».
«Я не могу стоять и рассуждать о том, почему Илья не заиграл в «Лос-Анджелесе». Во-первых, я не знаю, во-вторых — это не моё дело. У нас он набирает почти очко за матч, и это нам очень помогает. У него огромная энергия и энтузиазм. Вся команда это чувствует. Игрок четвёртого звена забивает, и ощущает на скамейке, как будто это он забросил победную шайбу. У него абсолютно правильное отношение к делу, которое было нам необходимо», — приводит слова Жюльена CBC.
В 12 матчах за «Монреаль» на счету Ковальчука 10 (5+5) очков при показателе полезности «+5».
Тренер «Монреаля»: Ковальчук делает отличную работу. Понятия не имею, что было в «Кингз»
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