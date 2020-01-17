Тренер «Монреаля»: Ковальчук делает отличную работу. Понятия не имею, что было в «Кингз»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1) поделился мнением о результативности российского форварда Ильи Ковальчука.

«Мы используем его в ситуациях, когда он добивается успеха. Кажется, что он способен на это. Я понятия не имею, что случилось у них в «Лос-Анджелесе», но у нас он делает отличную работу. Его средняя результативность составляет очко за матч. Он проводит хорошие смены и создаёт голевые моменты. Он в состоянии забивать и сам. Всё это нам сейчас и нужно», — цитирует Жюльена пресс-служба «Монреаля».

Российский нападающий «Монреаля» оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.

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