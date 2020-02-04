Проворов — о 300 матчах в НХЛ: нужно было пройти долгий путь к этому юбилею

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о приближающемся юбилейном матче. Сейчас в активе россиянина 299 проведённых встреч в Национальной хоккейной лиге.



«Что я думаю об этих цифрах? Хорошо помню первую игру. Но как быстро летит время! Вроде недавно был первый сезон, первый матч. А теперь — четвёртый сезон, 300-й матч. С другой стороны, если всё оценить, нужно было пройти долгий путь к этому небольшому юбилею», — приводит слова Проворова официальный сайт лиги.



В текущем регулярном чемпионате 23-летний Проворов принял участие в 53 матчах за «Филадельфию», записав на свой счёт 26 (9+17) очков при показателе полезности «+4» и 16 минутах штрафного времени. В среднем российский защитник проводит на площадке 25 минут за матч.