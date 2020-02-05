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Овечкин сократил до 10 шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил до 10 шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Он забил 38-й, 39-й и 40-й голы в сезоне, благодаря чему практически приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 698 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

Гартнер: если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин
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