Овечкин сократил до 10 шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.



Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Он забил 38-й, 39-й и 40-й голы в сезоне, благодаря чему практически приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 698 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).