Гартнер: если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин
Легенда НХЛ Майк Гартнер поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на данный момент — 695.
«Уэйн Гретцки — величайший снайпер всех времён. Об этом говорят цифры. Он забросил 894 шайбы. Его нельзя не признать величайшим снайпером. Если кто-то и сможет побить его рекорд, то это только Алекс.
У него отличный бросок. Он бросает очень сильно, невероятно точно и очень быстро. Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающими одним из этих качеств, может быть, двумя. У него их три. Это уникальная комбинация. Такое редко встретишь», — цитирует Гартнера пресс-служба НХЛ.
Гретцки: Овечкин не промахивается
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