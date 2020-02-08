ESPN: было бы интересно увидеть Ковальчука в «Колорадо» в тройке с Кадри

Американское издание ESPN рассуждает о будущем российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука. В ходе сезона Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов. Российский форвард ранее говорил, что пока сосредоточен на текущих задачах клуба. По данным канадских СМИ, игроком интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс».

«История Ковальчука превратилась в один из величайших камбэков. Было бы интересно, если бы Ковальчук перешёл в любую команду, которая окажется в плей-офф. Особенно интересно посмотреть на него в тройке Назема Кадри в «Колорадо Эвеланш». 36-летний россиянин может дать команде необходимый заряд», — говорится в статье.