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Ковальчук попал в сферу интересов «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона»

Ковальчук попал в сферу интересов «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук привлёк внимание сразу трёх клубов НХЛ. 36-летним нападающим интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс», сообщает Sportsnet.

По данным источника, «Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но согласится расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. При этом текущий контракт Ковальчука с канадским клубом истекает в конце сезона.

В ходе текущего сезона Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов. Российский форвард ранее говорил, что пока сосредоточен на текущих задачах клуба. В то же время Ковальчук подчеркнул, что его всё устраивает в «Монреале».

В 14 матчах за канадский клуб форвард набрал 11 (5+6) очков.

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