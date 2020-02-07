Ковальчук попал в сферу интересов «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук привлёк внимание сразу трёх клубов НХЛ. 36-летним нападающим интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс», сообщает Sportsnet.

По данным источника, «Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но согласится расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. При этом текущий контракт Ковальчука с канадским клубом истекает в конце сезона.

В ходе текущего сезона Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов. Российский форвард ранее говорил, что пока сосредоточен на текущих задачах клуба. В то же время Ковальчук подчеркнул, что его всё устраивает в «Монреале».

В 14 матчах за канадский клуб форвард набрал 11 (5+6) очков.