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«Салават Юлаев» победил «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль

«Салават Юлаев» победил «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават» выиграл второй из трёх последних матчей, «моряки» проиграли четыре из пяти последних встреч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий команды хозяев Никита Сошников. Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество в счёте, сразу двумя голами отметился форвард Теэму Хартикайнен. В оставшееся время голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Салавата» Юха Метсола.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Сошников (Семёнов, Пашнин) – 11:35' (5x5)   2:0 Хартикайнен (Сошников, Умарк) – 30:28' (5x3)   3:0 Хартикайнен (Кугрышев, Кадейкин) – 34:10' (5x5)
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