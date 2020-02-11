«Салават Юлаев» победил «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават» выиграл второй из трёх последних матчей, «моряки» проиграли четыре из пяти последних встреч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий команды хозяев Никита Сошников. Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество в счёте, сразу двумя голами отметился форвард Теэму Хартикайнен. В оставшееся время голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Салавата» Юха Метсола.
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