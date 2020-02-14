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«Ак Барс» проведёт «Татарча матч». Игра с «Авангардом» посвящена татарской культуре

«Ак Барс» проведёт «Татарча матч». Игра с «Авангардом» посвящена татарской культуре
Хоккей / КХЛ 0

Как сообщает исполнительный директор казанского клуба Мансур Усманов, предстоящий матч с «Авангардом» (18 февраля, 19:00 мск) клуб из столицы Татарстана проведёт в национальном стиле. Во время игры ведущие в чаше арены будут работать на двух языках — русском и татарском, а исполнение гимнов и музыкальное сопровождение встречи в первом периоде обеспечит оркестр народных инструментов «Казан нуры». Специальным гостем матча станет гонщик команды «КАМАЗ-Мастер», двукратный победитель ралли «Дакар» Андрей Каргинов на настоящей боевой машине.

«Проведение матча татарской культуры — важный для нашего клуба проект. Представляя республику, выступая с её гербом на груди и имея название на татарском языке, мы обязаны ценить и хранить особенности Татарстана. Показав всё многообразие культуры татарского народа, «Ак Барс» сможет привлечь новую аудиторию и к хоккею, и к республике.

Уже сейчас мы получили множество положительных отзывов об этой идее, причём не только от этнических татар. Убеждён, что в нашей многонациональной республике, где все народы живут в мире, не могло быть по-другому. Проводя подобные акции, «Ак Барс» демонстрирует всей стране, что Татарстан — это открытый и современный регион, в котором чтят традиции и гордятся ими», — приводит слова Усманова официальный сайт казанцев.

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