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«Металлург» обыграл «Куньлунь» и обошёл его в турнирной таблице

«Металлург» обыграл «Куньлунь» и обошёл его в турнирной таблице
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Первую шайбу забросил форвард «Магнитки» Богдан Потехин. Томаш Филиппи в начале третьей 20-минутки увеличил преимущество хозяев. У «Куньлунь Ред Стар» единственная шайба на счету Райана Спроула.

Видеообзор матча доступен на сайте КХЛ.

Магнитогорский клуб набрал 62 очка, поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции и опередил соперника, опустившегося на восьмую позицию с активом 60 баллов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» дома примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Куньлунь» — рижское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Потехин (О'Делл, Яковлев) – 23:56' (5x3)   2:0 Филиппи (Антипин, Мозякин) – 46:44' (5x4)   2:1 Спроул (Верек) – 49:07' (5x4)
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