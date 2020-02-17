«Металлург» обыграл «Куньлунь» и обошёл его в турнирной таблице
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.
Первую шайбу забросил форвард «Магнитки» Богдан Потехин. Томаш Филиппи в начале третьей 20-минутки увеличил преимущество хозяев. У «Куньлунь Ред Стар» единственная шайба на счету Райана Спроула.
Видеообзор матча доступен на сайте КХЛ.
Магнитогорский клуб набрал 62 очка, поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции и опередил соперника, опустившегося на восьмую позицию с активом 60 баллов.
В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» дома примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Куньлунь» — рижское «Динамо».
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:35
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:17
-
18:08
-
17:42
-
17:23
-
17:11
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
15:45
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:33
-
13:54
-
13:35
-
13:00
-
12:47
-
12:11
-
11:58
-
11:21
-
10:56
-
10:30
-
10:28
Партнерский контент