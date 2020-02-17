«Металлург» обыграл «Куньлунь» и обошёл его в турнирной таблице

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.



Первую шайбу забросил форвард «Магнитки» Богдан Потехин. Томаш Филиппи в начале третьей 20-минутки увеличил преимущество хозяев. У «Куньлунь Ред Стар» единственная шайба на счету Райана Спроула.

Видеообзор матча доступен на сайте КХЛ.

Магнитогорский клуб набрал 62 очка, поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции и опередил соперника, опустившегося на восьмую позицию с активом 60 баллов.



В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» дома примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Куньлунь» — рижское «Динамо».