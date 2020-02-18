Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Флориды» отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Колтон Севьюр, Антон Строльман и Винсент Трочек. У «Сан-Хосе» – Дилан Гэмбрелл, Кевин Лабанк и Тимо Майер.
Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, отметившийся 24-й заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 14 минут 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Теперь на его счету 43 (24+19) очка в 59 играх нынешнего сезона при показателе полезности «-2». Он является лучшим снайпером «Пантерз» и четвёртым в списке бомбардиров.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.
«Флорида Пантерз», набрав 68 очков в 59 встречах, занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 2 очка. «Сан-Хосе Шаркс» (56) – 13-е на Западе.
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