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Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

Гол Дадонова и 29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Колтон Севьюр, Антон Строльман и Винсент Трочек. У «Сан-Хосе» – Дилан Гэмбрелл, Кевин Лабанк и Тимо Майер.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, отметившийся 24-й заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 14 минут 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Теперь на его счету 43 (24+19) очка в 59 играх нынешнего сезона при показателе полезности «-2». Он является лучшим снайпером «Пантерз» и четвёртым в списке бомбардиров.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

«Флорида Пантерз», набрав 68 очков в 59 встречах, занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 2 очка. «Сан-Хосе Шаркс» (56) – 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Ватрано, Экблад) – 04:52' (5x5)   1:1 Гэмбрелл (Суомела, Труэ) – 11:30' (5x5)   1:2 Хоффман – 31:00' (5x5)   1:3 Севьюр (Мальгин, Экблад) – 50:04' (5x5)   2:3 Лабанк (Бёрнс) – 54:34' (5x4)   2:4 Строльман (Юбердо, Барков) – 57:06' (5x5)   3:4 Майер (Торнтон, Бёрнс) – 58:20' (6x5)   3:5 Трочек – 59:55' (en)
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