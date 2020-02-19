Рантанен избежал перелома ключицы, он может вернуться до конца регулярки

Стали известны подробности травмы одного из лидеров «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена, который неудачно ударился о борт в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ).

«Есть хорошие новости о Микко Рантанене, итоги МРТ выглядели неплохо. Он пропустит несколько недель, но может вернуться к началу плей-офф или в конце регулярного чемпионата. Нет ни сломанной ключицы, нет необходимости в операции. Сначала было серьёзное беспокойство, что потребуется операция и в этом случае сезон для него будет окончен, однако опасения не подтвердились», — отмечает автор Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер.

Финн занимает второе место в клубном списке снайперов, несмотря на то что пропустил 16 матчей из-за травмы. Лидирует в зачёте снайперов Натан Маккиннон (33 шайбы в 58 матчах).