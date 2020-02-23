Овечкин — о включении в «Клуб 700»: счастлив быть в нём, это хорошая компания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол в ворота «Нью-Джерси Дэвилс», который оказался для него 700-м в карьере в НХЛ.
«Это хорошая компания, я счастлив оказаться в «Клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина на своей странице в «Твиттере» обозреватель Айэн Оланд.
Благодаря голу в ворота «Нью-Джерси», Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов». В него входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
За карьеру Александр провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В этом сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13».
- 23 февраля 2020
-
00:23
-
00:21
-
00:15
-
00:12
-
00:10
-
00:09
-
00:05
-
00:02
- 22 февраля 2020
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:44
-
23:40
-
23:33
-
23:24
-
23:23
-
23:10
-
22:43
-
22:16
-
21:46
-
21:24
-
20:57
-
20:44
-
20:41
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:17
-
18:50
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
17:39
-
17:32