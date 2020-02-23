Овечкин — о включении в «Клуб 700»: счастлив быть в нём, это хорошая компания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол в ворота «Нью-Джерси Дэвилс», который оказался для него 700-м в карьере в НХЛ.

«Это хорошая компания, я счастлив оказаться в «Клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина на своей странице в «Твиттере» обозреватель Айэн Оланд.

Благодаря голу в ворота «Нью-Джерси», Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов». В него входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).



За карьеру Александр провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В этом сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13».