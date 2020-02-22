У Овечкина 700 голов в НХЛ! Россия и Америка в восторге от капитана «Вашингтона»!

Случилось то, что все так долго ждали, — Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, забросившим 700 шайб! Путь к историческому достижению получился непростым. Капитан «Вашингтона» пару недель двигался к этой вехе на космической скорости, сделав три хет-трика и пару дублей. В начале февраля все уже были готовы праздновать, но Овечкин неожиданно замолчал на пять матчей.

Ни голов, ни очков, а «Вашингтон» стал проигрывать один матч за другим. Ожидание затягивалось, росло раздражение. Болельщики следовали за «Вашингтоном» на выездной серии, устраивая домашнюю поддержку на всех стадионах. Федеральный телеканал менял сетку трансляций, включая в него каждый матч «столичных», чтобы не пропустить исторический момент. Соперники радовались – это случится не в нашу смену. Конкуренты за звание лучшего снайпера догоняли и вырывались вперёд. «Вашингтон» потерял лидерство в турнирной таблице, и за последние две недели его уже догнал «Питтсбург», отыграв отставание в шесть очков.



После игр всех волновал только один вопрос – ну когда же уже? Это стало порядком раздражать и самого Овечкина, и всех остальных. Хотелось уже поскорее покончить с этими 700 голами и сосредоточиться на хоккее. И пока Овечкин ищет свои голы, «Вашингтон» тоже ищет свою игру, которая приносила команде успех в прошлом. «Его 699-й гол не был каким-то сверхъестественным, не было идеальной комбинации. Думаю, так же он забьёт и 700-й. Но я сейчас больше беспокоюсь за то, чтобы команда показывала игру, как в плей-офф, а не ждала, что она внезапно поменяется сама по себе», — говорил главный тренер Тодд Рирден.

Овечкин забил 699-й гол! Следующая шайба повысит его величие в НХЛ Возвращение Кузнецова не помогло Овечкину добраться до отметки 700, но голевая засуха прервана.

В последней игре с «Монреалем» Овечкин прервал голевую засуху, но ограничился одним голом, а «Вашингтон» снова проиграл. В попытках оживить команду Рирден перевёл в первое звено Евгения Кузнецова. Обстановка для 700-го гола могла бы показаться идеальной, ведь «Нью-Джерси» — одна из худших команд Востока, но на самом деле было наоборот. «Дэвилз» в последнее время нащупали свою игру, и явного фаворита в этой встрече не было. «Игроки «Вашингтона» будут искать Овечкина, чтобы вывести его на 700-й гол. Что касается нас, то нам придётся защищаться против него вне зависимости от того, 699 у него голов или 750. Нужно лишить его большинства и моментов при игре в равных составах. Сделаем в этой связи определённые корректировки, но очевидно, что он очень опасный игрок», — говорил тренер «Нью-Джерси» Аллен Насреддин.

И хотя матч начался для «столичных» с двух удалений соперника подряд, гости не смогли извлечь пользу из этой ситуации. Овечкин практически не уходил со льда, но сейчас все опекают его особенно внимательно – не дают бросать без помех, ставят блоки. В равных составах «Дэвилз» тоже выглядели более чем уверенно – ставили «забор» в средней зоне, не давая пройти её на скорости, перехватывали длинные передачи, «душили» атаки «столичных», а затем подловили на ошибке и открыли счёт. Гости заигрались в атаке и сделали рискованную передачу, которая закончилась выходом Йеспера Братта один на один – нападающий сделал несколько обманных движений, уложил Илью Самсонова и завёл шайбу в пустые ворота. Рирден на скамейке был задумчив и не слишком доволен.

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Во втором периоде страдания «Вашингтона» продолжились, и только Илья Самсонов держал оборону. Но в меньшинстве и он не помог – Гусев, Братт и Симмондс соорудили второй гол. «Вашингтон» быстро ответил своим большинством – Джон Карлсон бросал, Том Уилсон обеспечил трафик и поправление шайбы. Карлсон набрал 474-е очко в карьере и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории клуба, сравнявшись с Калле Юханссоном.

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Есть 700!

За первые два периода Овечкин нанёс только один бросок, зато в третьем периоде забил важнейший гол, послав шайбу из правого круга впритирку со штангой. Скамейка гостей опустела – все выскочили на лёд поздравлять своего капитана, как будто они стали чемпионами. Оказалось, клуб даже заранее получал у лиги разрешение, чтобы отойти от регламента и выпустить всю команду на лёд посредине игры. Гора у всех упала с плеч – одно дело сделали, теперь надо вернуться к командным задачам.

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В образовавшейся паузе «Нью-Джерси» пустили на кубе поздравления Овечкину. Пусть это матч за два очка и никто не хочет, чтобы соперник забивал, признание и уважение к великому игроку – превыше всего.

Он сделал это! Мы долго ждали, и ожидание было вознаграждено. Полетели восторженные поздравления от хоккеистов, экспертов и спортивных СМИ. Все в восторге от выдающегося достижения Александра. Пол Бизоннетт написал: «Величайший снайпер в истории хоккея». И несмотря на все промедления и засухи в эти пару недель, ему потребовалось всего 1144 матча, чтобы забить 700 голов. Быстрее до этой отметки добирался только Уэйн Гретцки (886 матчей). Теперь надо как можно быстрее начать следующую сотню – рекорд Гретцки сам себя не побьёт.