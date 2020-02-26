Трогательное видео «Вашингтона» с церемонии поздравления Овечкина с 700-м голом в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3. Перед этой встречей российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поздравили с 700-м голом в НХЛ.
Видео поздравления Овечкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В матче с «Виннипегом» Овечкин забил гол и реализовал послематчевый буллит. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 62 матча, забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ россиянин записал в свой актив 1272 (702+570) очка, которые он набрал в 1145 играх.
У Овечкина шикарный гол ударом с лёта и победный буллит! Спас Ковальчука от провала
Кови неплохо начал, но затем помог «Виннипегу» вернуться в игру («-2») и не реализовал буллит.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
05:35
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
Партнерский контент