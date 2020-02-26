Трогательное видео «Вашингтона» с церемонии поздравления Овечкина с 700-м голом в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3. Перед этой встречей российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поздравили с 700-м голом в НХЛ.

Видео поздравления Овечкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Виннипегом» Овечкин забил гол и реализовал послематчевый буллит. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 62 матча, забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин записал в свой актив 1272 (702+570) очка, которые он набрал в 1145 играх.