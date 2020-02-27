Шесть хоккеистов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х

Издание Forbes составило топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. Рейтинг возглавила завершившая карьеру 26 февраля теннисистка Мария Шарапова. Американский Forbes оценил карьерные доходы Шараповой в $ 325 млн, при этом только $ 38,8 млн (около 12%) она заработала на корте, остальное ей принесли рекламные контракты. Общий доход Шараповой за 10 лет составил $ 197,8 млн

Шесть мест в списке Forbes достались хоккеистам. Второе место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (общий доход за 10 лет $ 136,9 млн), следом расположился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ($ 94,6 млн).

Пятое место занял форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук ($ 72 млн). Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк с доходом в $ 63,6 млн расположился на шестой позиции. Седьмую строчку занял форвард «Даллас Старз» Александр Радулов ($ 58,5 млн), а девятое место занял голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ($ 44,4 млн).

Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Приведённые в рейтинге цифры — оценка Forbes, без учёта налоговых платежей, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.