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Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ — 2019/2020

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ — 2019/2020
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Он стал первым из российских игроков, кому покорилась отметка в 90 очков по ходу этого сезона.

Панарин дважды в матче с «Флайерз» ассистировал партнёру Мике Зибанеджаду. Теперь на его счету в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата 90 (32+58) очков в 64 матчах. Артемий обновил свой личный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.

«Филадельфия» продлила свою победную серию до шести матчей. «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. Оба матча они проиграли «Флайерз».

В следующем матче «Нью-Йорк» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Филадельфия» отправится в гости к «Вашингтон Кэпиталз».

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