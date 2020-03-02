«Флорида» без Бобровского всухую уступила «Калгари» в домашнем матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила в Санрайзе (США) и завершилась победой гостей всухую со счётом 3:0.

В составе «Калгари» отличились Джонни Годро, Милан Лучич и Ти Джей Броди.

30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 45 секунд и, не отметившись результативными действиями в 4-й игре кряду, завершил встречу с показателем полезности «0».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.

«Калгари Флэймз», набрав 75 очков в 67 матчах, занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (73), уступив в 3-й игре подряд, – 11-е на Востоке.