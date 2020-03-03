Кугрышев: в «Авангарде» мне доверяли, просто получился неудачный сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-1 в серии).



«Сегодня в целом была другая игра, нежели в прошлом матче. Нужно продолжать в том же духе и делать меньше ошибок. С такой командой, как «Авангард», это недопустимо. Соперник играет в агрессивный хоккей, много двигается и тратит много энергии. И им было тяжело, и нам.



Мне в своё время не доверяли в «Авангарде»? Почему? Доверяли, просто неудачный сезон получился. Забивать всегда приятно, неважно кому. Нет, дома нам не будет проще. Болельщики погонят нас вперёд, но всё равно будет тяжело. Наши легионеры хорошо играют, тянут команду, мы должны им помогать», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.