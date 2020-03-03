Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме!

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«Авангард» не добился дисквалификации Бурмистрова

По итогам первого матча самой яркой серии плей-офф на Востоке омский клуб поступил не слишком красиво. «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 5:2, но зачем-то наябедничал в СДК КХЛ на форварда гостей Александра Бурмистрова, который, выбивая шайбу из ворот Метсолы после гола, случайно попал ей в арбитра Константина Оленина. Причём, судья находился так далеко, что никакого злого умысла у Бурмистрова не могло быть в помине.

Однако «ястребы» захотели выступить в роли адвоката Оленина, хотя он не является ни игроком команды, ни её официальным лицом или сотрудником клуба. Видимо, «Авангард» решил, что на войне все средства хороши, однако члены СДК не стали наказывать Бурмистрова, приняв единственно правильное решение. В результате Бурмистров смог сыграть во второй встрече, избежав дисквалификации. Да, Александр проводит не лучший сезон, но позиция центрального нападающего всегда в дефиците.

«Авангард» провоцирует Умарка, судьи не щадят «Салават». Но Омск выиграл по делу Первый матч самой ожидаемой серии на Востоке не разочаровал.

Злой «Салават»

В заявке гостей на второй матч снова не оказалось нападающего Никиты Сошникова, которого уфимцам очень не хватает. Попал в состав защитник Михаил Пашнин, который слабо сыграл в предыдущей встрече и рисковал пропустить вторую игру. Вместо Баранова в нападении появился Крикунов, седьмым защитником вышел Семёнов. Состав «Авангарда» изменений не претерпел.

Первый период уфимцы провели интереснее. Команда Николая Цулыгина выглядела злее и быстрее своего соперника, создавая момент за моментом у ворот Бобкова. Как и матчем ранее, интереснее остальных выглядело первое легионерское звено юлаевцев, где всеми атаками солирует Умарк.

Заработали гости и первое для себя большинство в серии. Шумаков отправился в штрафной бокс за подножку, но разыграть лишнего у «Салавата» не получилось. Выход один на один не реализовал Крикунов – форварду не хватило мастерства, чтобы переиграть голкипера. Свой шанс в большинстве получили и «ястребы» после наказания Семёнова – тоже безрезультатно. 0:0 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Панин забил и едва не получил тяжёлую травму

Второй период, как и первый, получился интересным. Обе команды играли в хоккей, не отсиживаясь в обороне. В середине двадцатиминутки гости открыли счёт: Умарк выиграл борьбу у борта, ушёл за ворота и сделал передачу на пятак, откуда Панин в касание переправил шайбу в дальний угол. Доводилось слышать мнения, что Линус, собравшийся уезжать из КХЛ после окончания нынешнего сезона, будет играть в плей-офф спустя рукава. Ничего подобного! Швед отрабатывает каждую смену.

Не успел «Салават» забить, как сразу пропустил. Франсон набросил от синей линии, шайба угодила в штангу и отскочила на клюшку Кошелеву, который поразил пустые ворота. Метсола оказался бессилен – выручить в такой ситуации было практически невозможно.

Не обошлось и без негативных моментов. В концовке периода Панин в борьбе с Дедуновым за воротами «Салавата» потерял равновесие и сильно врезался головой в борт. Врачи уже приготовились готовились вывозить на лёд носилки, но капитан уфимцев поднялся сам, отправившись в раздевалку. Играть оставалось порядка 40 секунд.

Уфа спаслась за шесть секунд до конца

На третий период Панин вышел, даже несмотря на полученное повреждение. Григорий – мужественный хоккеист. Уфа, кстати, после двух периодов выигрывала по всем ключевым статистическим показателям: броски в створ (24-16), вбрасывания (20-14), силовые приёмы (14-8). Однако счёт на табло продолжал оставаться ничейным.

Хороший шанс не использовал Зернов, не сумевший переиграть Метсолу при выходе два в одного. Но отличиться «ястребы» всё же смогли. Причём сделал этот тот самый Дедунов, после борьбы с которым едва не травмировался Панин. Павел отлично сыграл на добивании после броска Франсона, запустив шайбу в верхний угол ворот Метсолы с неудобной руки.

В концовке встречи Цулыгин заменил Метсолу на шестого полевого хоккеиста, что принесло плоды. После броска Крикунова с ползоны первым на добивании оказался Маннинен, который с неудобной руки поразил цель. 2:2 – Омск недотерпел шесть секунд, пришлось играть овертайм.

Там победу уфимцам принёс точный бросок Дмитрия Кугрышева почти с нулевого угла. «Салават» не простил Омску донос на Бурмистрова, счёт в серии стал 1-1, теперь команды перебираются в Уфу.