Налимов расторг контракт с «Сочи» и стал свободным агентом

Хоккейный клуб «Сочи» и голкипер Иван Налимов расторгли контракт, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 25-летний голкипер стал свободным агентом.



Сезон-2019/2020 Налимов начинал в петербургском СКА, но не провёл за основную команду «армейцев» ни одного матча. 7 октября клуб из Санкт-Петербурга обменял голкипера в «Сочи». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Налимов принял участие в 24 матчах за «леопардов», одержав восемь побед и оформив два «сухаря». В среднем голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.



Ранее Налимов защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, новосибирской «Сибири», уфимского «Салавата Юлаева», китайского «Куньлунь Ред Стар» и омского «Авангарда».