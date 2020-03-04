Налимов расторг контракт с «Сочи» и стал свободным агентом
Хоккейный клуб «Сочи» и голкипер Иван Налимов расторгли контракт, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 25-летний голкипер стал свободным агентом.
Сезон-2019/2020 Налимов начинал в петербургском СКА, но не провёл за основную команду «армейцев» ни одного матча. 7 октября клуб из Санкт-Петербурга обменял голкипера в «Сочи». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Налимов принял участие в 24 матчах за «леопардов», одержав восемь побед и оформив два «сухаря». В среднем голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.
Ранее Налимов защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, новосибирской «Сибири», уфимского «Салавата Юлаева», китайского «Куньлунь Ред Стар» и омского «Авангарда».
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