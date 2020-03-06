«Нефтехимик» — «Ак Барс»: Хайруллин подрался с Юдиным

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс» (счёт 0:1, идёт третий период).

Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Дмитрий Юдин («Ак Барс») затеяли драку. До серьёзного боя дело не дошло, однако оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Видео доступно на сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Мерфи — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;

Атюшов — Сергеев, Шиксатдаров — Куликов — Черников;

Семёнов, Хафизов — Шарифьянов — Бикмуллин, Грошев.



«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Санников — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.