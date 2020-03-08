Житник: в любой момент обменяю дуэт Кузнецов — Бекстрём на Малкин — Кросби

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о главном претенденте на победу в Кубке Стэнли от Восточной конференции.

«В большой четвёрке Востока «Вашингтон» пока не смотрится лучше всех, команда играет неровно даже на протяжении одного матча. Например, первый период получается провальным, а третий — выдающимся. Более стабилен «Бостон», набирает ход «Тампа». Не нужно сбрасывать со счетов «Питтсбург». Сидни Кросби и Евгений Малкин остаются лучшим дуэтом центрфорвардов в НХЛ, эта линия в хоккее определяет очень многое.

Кто сильнее — дуэт Кузнецова и Бекстрёма или связка Кросби и Малкина? Все четверо — выдающиеся мастера. Но на месте генерального менеджера в любой момент обменял бы вашингтонский дуэт на питтсбургский. Малкин и Кросби — более полномасштабные и самодостаточные мастера, это они доказали тремя Кубками Стэнли. Ну а Бекстрём с Кузнецовым во многом зависят от Овечкина», — цитирует Житника Russia-Hockey.