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Малкин: когда не было Кросби, я играл лучше. Он вернулся, и я стал хуже

Малкин: когда не было Кросби, я играл лучше. Он вернулся, и я стал хуже
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) поделился мнением о влиянии на его игру партнёра по команде — Сидни Кросби.

Статистика Евгения Малкина в сезоне-2019/2020

«Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать.

Вообще, мы сегодня пытались играть налегке, но это не наш хоккей. Во втором и третьем периодах работали, создавали моменты, но в первом – спали. Думали, что играем дома, а значит, всё будет легко. Но это не так», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

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Вместе с Кузнецовым они провели 15 силовых приёмов за матч. Больше всех досталось Таневу, в которого врезался Ковальчук.
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