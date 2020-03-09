Гартнер — о результативности Овечкина: в эту эпоху трудно забивать столько голов

Легенда НХЛ Майк Гартнер поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провёл 67 игр, в которых забил 47 голов и сделал 18 результативных передач.

«Во времена моей карьеры были игроки, которые забивали более 50 голов. Но намного труднее забивать столько голов в эпоху Алекса. Так что в некотором смысле это замечательно, что он забивает так много до сих пор. Не знаю, кто бы мог подумать, что такое может случиться», — приводит слова Гартнера официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.