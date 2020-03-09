Гартнер — о результативности Овечкина: в эту эпоху трудно забивать столько голов
Легенда НХЛ Майк Гартнер поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провёл 67 игр, в которых забил 47 голов и сделал 18 результативных передач.
«Во времена моей карьеры были игроки, которые забивали более 50 голов. Но намного труднее забивать столько голов в эпоху Алекса. Так что в некотором смысле это замечательно, что он забивает так много до сих пор. Не знаю, кто бы мог подумать, что такое может случиться», — приводит слова Гартнера официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина 705 точных бросков, у занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Три гола до 50! Овечкин снова лучший снайпер сезона НХЛ!
Звёздный капитан «Вашингтона» рвётся за девятым «Морисом Ришаром».
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