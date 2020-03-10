Пулккинен — о московском «Динамо»: если бы остался в Минске, сезон был бы уже окончен

Нападающий московского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился впечатлениями от выступления в составе клуба.

«Чувствую себя здорово. Если бы я остался в Минске, сезон для меня был бы уже закончен. Я очень хотел играть в плей-офф, и смена команды сделала это возможным. Так что я рад оказаться в составе московского «Динамо», рад, что продолжаю играть в хоккей и биться за кубок.

Адаптация? Обычно это происходит довольно быстро. По большому счёту все игроки находятся в одинаковом положении, мы часть хоккейного бизнеса. Чем быстрее новичок вольётся в команду, тем лучше будет для самой команды. Конечно, «своё» место надо заслужить работой и игрой. Мне не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к ребятам, тренерам и всей динамовской системе. К тому же мне повезло, потому что в «Динамо» играет ещё один финн Юусо Хиетанен и несколько легионеров, с которыми мы уже были знакомы раньше», — цитирует Пулккинена пресс-служба московского клуба.