Знарок: «Спартак» мог вылезти, но неправильно сыграл в концовке
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги проигранного матча с московским «Динамо» (1:4, 2-3 в серии).
«Допустили ошибку во втором периоде, потом у нас случился незасчитанный гол. Могли, конечно, вылезти из этой ситуации, но неправильно сыграли в концовке при счёте 2:1 в пользу соперника.
Не рано ли сняли вратаря? Мы всё правильно сделали. мы успели забить гол за это время.
У нас были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. В начале первого периода неплохо отыграли в большинстве. Повторюсь, моменты были. Но, к сожалению, не всё забили.
Большинство, наверное, сработало хуже чем в прошлом матче, раз не забили. Хотя могли вытащить», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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