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34 сейва Василевского и пас Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

34 сейва Василевского и пас Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 35 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Таварес, Марнер) – 12:42' (5x4)   1:1 Палат (Кучеров) – 35:22' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 43:38' (5x4)
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