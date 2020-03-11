34 сейва Василевского и пас Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 35 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 11 марта 2020
-
05:27
-
04:41
-
04:32
-
04:22
-
04:14
-
02:42
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:24
-
22:09
-
22:00
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
20:55
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:32