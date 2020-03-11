34 сейва Василевского и пас Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 35 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва.

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«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

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