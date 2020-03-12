Журналист New York Post: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен

Обозреватель New York Post Бретт Циргалис сообщил, что Национальная хоккейная лига уже уведомила клубы о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.



«Источники утверждают, что Гэри Беттмэн связывался со всеми командами и передал им, что сезон в НХЛ будет приостановлен», — написал Циргалис на своей странице в «Твиттере».



Национальная хоккейная лига рассматривала возможность переноса или полной отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата сезона-2019/2020. Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей.



Сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены.



В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.