Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Журналист New York Post: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен

Журналист New York Post: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель New York Post Бретт Циргалис сообщил, что Национальная хоккейная лига уже уведомила клубы о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Источники утверждают, что Гэри Беттмэн связывался со всеми командами и передал им, что сезон в НХЛ будет приостановлен», — написал Циргалис на своей странице в «Твиттере».

Национальная хоккейная лига рассматривала возможность переноса или полной отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата сезона-2019/2020. Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей.

Сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены.

В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020