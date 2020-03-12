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TSN: эксперт говорит, что возобновление сезона НХЛ в течение месяца маловероятно

TSN: эксперт говорит, что возобновление сезона НХЛ в течение месяца маловероятно
Хоккей / НХЛ 0

Корреспондент TSN Рик Уэстхед сообщил, что, по словам эксперта, возобновление регулярного чемпионата НХЛ в ближайший месяц представляется маловероятным.

«Говорили с доктором Эндрю Моррисом, экспертом по инфекционным заболеваниям. Он был врачом и работал на передовой во время вспышки свиного гриппа. Спросил его, реально ли НХЛ возобновить сезон через несколько недель или месяц. Он сказал, что это маловероятно. Нужно, чтобы игроки несколько недель просидели на карантине, чтобы удостовериться, что они не несут риск заражения. И после этого надо будет продолжать держать их на карантине, пока они играют. Ведь, если начнут ходить по кафе и другим общественным местам, снова окажутся в группе риска. Единственный подходящий вариант — оставить их на карантине, изолировать от других игроков, друзей, семей до конца плей-офф. По мнению доктора Морриса, это будет просто непрактично», — подчеркнул Уэстхед в эфире TSN.

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