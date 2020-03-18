Окулов: в ЦСКА все любят общаться, нет одного, кто орал бы на всю раздевалку

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов поделился мнением об атмосфере в команде.



«Я в принципе спокойный человек, но бывает, что много говорю. Пацаны даже смеются: чего это у меня рот не закрывается. Но такое редко случается. Иногда «прёт», хочется много чего рассказать, обсудить. Бывает, что хочется побыть наедине с собой. В целом я довольно закрытый, спокойный, лишнего стараюсь не говорить.



Кто в ЦСКА самый разговорчивый? Такого, думаю, нет. Все любят пообщаться, одного, кто орал бы на всю раздевалку, нет. У нас дружный коллектив, каждый может высказаться. С этим проблем вообще нет.



С кем из команды дружу больше? Со всеми общаюсь хорошо. Может, с партнёрами по тройке чуть лучше, чем с другими. Мы с ними и хоккейные моменты обсуждаем, и просто общаемся. С Максимом Шалуновым, к примеру. Но это не значит, что только с ним дружу. А лучшие друзья остались в Новосибирске, с ними я уже 10–15 лет вместе», — цитирует Окулова официальный сайт клуба.