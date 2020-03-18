Окулов: в ЦСКА все любят общаться, нет одного, кто орал бы на всю раздевалку

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов поделился мнением об атмосфере в команде.
«Я в принципе спокойный человек, но бывает, что много говорю. Пацаны даже смеются: чего это у меня рот не закрывается. Но такое редко случается. Иногда «прёт», хочется много чего рассказать, обсудить. Бывает, что хочется побыть наедине с собой. В целом я довольно закрытый, спокойный, лишнего стараюсь не говорить.
Кто в ЦСКА самый разговорчивый? Такого, думаю, нет. Все любят пообщаться, одного, кто орал бы на всю раздевалку, нет. У нас дружный коллектив, каждый может высказаться. С этим проблем вообще нет.
С кем из команды дружу больше? Со всеми общаюсь хорошо. Может, с партнёрами по тройке чуть лучше, чем с другими. Мы с ними и хоккейные моменты обсуждаем, и просто общаемся. С Максимом Шалуновым, к примеру. Но это не значит, что только с ним дружу. А лучшие друзья остались в Новосибирске, с ними я уже 10–15 лет вместе», — цитирует Окулова официальный сайт клуба.
- 18 марта 2020
-
22:16
-
22:08
-
22:00
-
21:20
-
21:02
-
20:45
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
19:58
-
19:27
-
18:57
-
18:45
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
17:00
-
16:39
-
16:29
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:55