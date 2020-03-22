«Нефтехимик» — о фото Зернова с автоматом: в Балашихе не спокойно?

Пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала фото нападающего Дениса Зернова, на котором он позирует с автоматом в руках.
«К чему готовится Денис Зернов? а) К новому сезону. б) К прогулке по окрестностям. в) К турниру по стрельбе. д) К зомби-апокалипсису», — подписали фото в пресс-службе «ястребов».
На этот снимок отреагировали в нижнекамском «Нефтехимике».
«В Балашихе не спокойно?» — поинтересовалась пресс-служба «волков» у коллег из «Авангарда».
Фото доступно на странице «Авангарда» в «Твиттере».
Зернов в минувшем регулярном чемпионате провёл в составе «Авангарда» 20 игр, в которых набрал 8 (2+6) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «ястребы» встречались с уфимским «Салаватом Юлаевым» и уступили в серии — 2-4. Зернов сыграл в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.
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