«Нефтехимик» — о фото Зернова с автоматом: в Балашихе не спокойно?

Пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала фото нападающего Дениса Зернова, на котором он позирует с автоматом в руках.



«К чему готовится Денис Зернов? а) К новому сезону. б) К прогулке по окрестностям. в) К турниру по стрельбе. д) К зомби-апокалипсису», — подписали фото в пресс-службе «ястребов».



На этот снимок отреагировали в нижнекамском «Нефтехимике».



«В Балашихе не спокойно?» — поинтересовалась пресс-служба «волков» у коллег из «Авангарда».

Фото доступно на странице «Авангарда» в «Твиттере».

Зернов в минувшем регулярном чемпионате провёл в составе «Авангарда» 20 игр, в которых набрал 8 (2+6) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «ястребы» встречались с уфимским «Салаватом Юлаевым» и уступили в серии — 2-4. Зернов сыграл в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.