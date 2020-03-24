Зернов — об идее вернуть «Авангард» в плей-офф: эмоции не те будут. Это несправедливо

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился мнением по поводу приостановки розыгрыша Кубка Гагарина в связи с коронавирусом.



«Думаю, ребята заслужили доиграть сезон, потому что они готовились, вышли во второй раунд. Все хотят побороться за кубок. Что касается варианта играть без зрителей, то это очень тяжело. Потому что мы играем для зрителей, совсем другие эмоции.

Как отношусь к возможному возвращению в плей-офф из-за отказа «Барыса» и «Йокерита»? Думаю, эмоции уже не те будут. Это несправедливо, считаю. Но если будет такая ситуация, что позвонят и скажут играть, то будем.

В «Авангарде» некоторые считают, что сезон надо доиграть, некоторые — что не надо. Самое главное — здоровье. Думаю, лига примет правильное решение, каким бы оно ни было», — сказал Зернов в эфире программы «Все на Матч!».