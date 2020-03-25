КХЛ рассматривает возможность проведения плей-офф МХЛ в августе
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире и приостановкой чемпионата Молодёжной хоккейной лиги Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность переноса оставшейся части плей-офф МХЛ на август 2020 года, сообщается на официальном сайте МХЛ.
Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона.
КХЛ провела совещание с руководством всех клубов МХЛ, продолжающих борьбу за Кубок Харламова, и предложила вариант проведения турнира после окончания летних отпусков и предсезонной подготовки, в августе 2020 года.
После получения консолидированного мнения клубов лига вынесет окончательное решение, которое будет опубликовано на официальных ресурсах КХЛ и МХЛ.
Медведев: сезон останавливается в надежде, что Кубок можно будет провести в августе
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