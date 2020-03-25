КХЛ рассматривает возможность проведения плей-офф МХЛ в августе

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире и приостановкой чемпионата Молодёжной хоккейной лиги Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность переноса оставшейся части плей-офф МХЛ на август 2020 года, сообщается на официальном сайте МХЛ.

Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона.

КХЛ провела совещание с руководством всех клубов МХЛ, продолжающих борьбу за Кубок Харламова, и предложила вариант проведения турнира после окончания летних отпусков и предсезонной подготовки, в августе 2020 года.



После получения консолидированного мнения клубов лига вынесет окончательное решение, которое будет опубликовано на официальных ресурсах КХЛ и МХЛ.