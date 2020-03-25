Медведев: сезон останавливается в надежде, что Кубок можно будет провести в августе

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и СКА Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.
«Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ. Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призёров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много.
Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки. На этом сезон останавливается в надежде, что, если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых», — цитирует Медведева ТАСС.
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