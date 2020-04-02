700-й гол Овечкина возглавил топ-10 шайб россиян в НХЛ-2019/20. Видео

НХЛ представила топ-10 голов запоминающихся голов исполнении россиян на момент паузы в чемпионате.
Возглавил список гол российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в ворота «Нью-Джеси Дэвилз» (3:2). Эта шайба стала для россиянина 700-й в карьере в НХЛ.
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Овечкин забил 706 голов. Рекорд по голам за карьеру в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12».
На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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