700-й гол Овечкина возглавил топ-10 шайб россиян в НХЛ-2019/20. Видео

НХЛ представила топ-10 голов запоминающихся голов исполнении россиян на момент паузы в чемпионате.

Возглавил список гол российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в ворота «Нью-Джеси Дэвилз» (3:2). Эта шайба стала для россиянина 700-й в карьере в НХЛ.

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Овечкин забил 706 голов. Рекорд по голам за карьеру в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12».

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.