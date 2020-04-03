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Пономарёв: в России неправильно растят центров. Нет персонала, обучавшего бы вбрасываниям

Пономарёв: в России неправильно растят центров. Нет персонала, обучавшего бы вбрасываниям
Хоккей / Прочие 0

Нападающий «Шавиниган Катарактез» Василий Пономарёв поделился мнением, почему игра на вбрасываниях является вечной проблемой российских центрфорвардов.

«Думаю, что нет персонала, который мог бы обучить этому. У меня в «Шавинигане» сначала было 47% на точке и старт сезона по вбрасываниям я провалил. Генеральный менеджер знал, что мне нужно улучшать этот компонент, и пригласил тренера по вбрасываниям. Им оказался действующий судья НХЛ, который даже ездил на Матч звёзд. Выглядит он, конечно, очень мощно. Весит, наверное, килограммов 110, но какое у него катание! Он хорошо меня подучил, мы около часа отрабатывали вбрасывания, и после этого мой показатель стал лучше.

Мы неправильно растим их, больше внушаем, что всё должны забивать и больше играть от нападения. Я считаю, что центр в первую очередь должен сыграть в обороне, а уже потом двигаться вперёд. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Владимировичу Голубовичу, он помог мне улучшить игру как хорошего центрального, который умеет играть универсально. Нужно больше внимания уделять игре в обороне. Нападающий должен быть универсальным», — сказал Пономарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

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