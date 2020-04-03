Пономарёв: в России неправильно растят центров. Нет персонала, обучавшего бы вбрасываниям

Нападающий «Шавиниган Катарактез» Василий Пономарёв поделился мнением, почему игра на вбрасываниях является вечной проблемой российских центрфорвардов.
«Думаю, что нет персонала, который мог бы обучить этому. У меня в «Шавинигане» сначала было 47% на точке и старт сезона по вбрасываниям я провалил. Генеральный менеджер знал, что мне нужно улучшать этот компонент, и пригласил тренера по вбрасываниям. Им оказался действующий судья НХЛ, который даже ездил на Матч звёзд. Выглядит он, конечно, очень мощно. Весит, наверное, килограммов 110, но какое у него катание! Он хорошо меня подучил, мы около часа отрабатывали вбрасывания, и после этого мой показатель стал лучше.
Мы неправильно растим их, больше внушаем, что всё должны забивать и больше играть от нападения. Я считаю, что центр в первую очередь должен сыграть в обороне, а уже потом двигаться вперёд. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Владимировичу Голубовичу, он помог мне улучшить игру как хорошего центрального, который умеет играть универсально. Нужно больше внимания уделять игре в обороне. Нападающий должен быть универсальным», — сказал Пономарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
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