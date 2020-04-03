Шумаков — о фанатах «Барыса»: мне кажется, что я уже половину Казахстана заблокировал

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков ответил на вопрос, есть ли у него претензии к себе насчёт многочисленных удалений за симуляции.
«Да какие претензии? Я же непроизвольно это делал. Вообще не понимаю, почему на это все обращают внимание. Ты хочешь команде пользу принести, чтобы дали большинство или ещё что-то. Просто так иногда получается. Как над этим работать? Я не знаю. Если вы подскажете – буду рад совету.
Фанаты «Барыса» недовольны мной? Пускай они говорят всё, что хотят. Мне это ещё больше эмоций даёт, а их мнение меня не волнует, просто не слушаю. Мне кажется, что я уже половину Казахстана заблокировал. Сейчас ничего не пишут, но когда были матчи с «Барысом», был и шквал сообщений. Перед игрой и после толпа фанатов активизировалась и налетала на мой «инстаграм», — цитирует Шумакова пресс-служба КХЛ.
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