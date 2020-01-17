Судьи взялись за Шумакова. Нырок с «Барысом» дорого обошёлся хоккеисту

Обычно, если у судей спрашивают про игроков, которые пытаются их одурачить и оставить соперника в меньшинстве, то арбитры, как правило, не называют конкретных хоккеистов, говоря общей фразой «есть такие». Мы их тоже знаем – один, например, собрался покинуть КХЛ и отправиться в Швейцарию (там-то нет мага, кудесника и меломана Бондарева), а другой, кажется, из-за своей репутации «дайвера» после неловких падений рискует получать удаления на ровном месте. В матче с «Адмиралом» Сергей Шумаков буднично отличился в большинстве, а за 10 минут до конца встречи в борьбе с противником не устоял на ногах и отправился на скамейку штрафников за симуляцию – уже второе подобное удаление за пять матчей. В первом случае в поединке с «Барысом» (2:3) Шумаков отчаянно старался заработать для команды большинство, и после неосторожного касания Блэкера полетел в стиле Павла Падакина на Матче звёзд-2018, но не помогло – удалили обоих.

Вскоре соперники встретились снова, но уже в Нур-Султане – местные болельщики Шумакова встретили довольно тепло и дружелюбно заготовили таблички, чтобы Сергей не забывал о вреде нырков и прочих обманов. Но удаление Шумакова во Владивостоке смутило гораздо больше – даже по канонам самого хоккеиста («приукрашиваю, когда надо») обманывать судей и выпрашивать большинство ситуация не требовала (омичи спокойно доводили матч до победы), и упал-то хоккеист случайно, но судьи зафиксировали симуляцию. Когда-то главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказывал, как игрок новокузнецкого «Металлурга» из-за частых нырков заплатил денег больше, чем его месячная зарплата, а глава профсоюза Николай Коваленко называл штрафы за симуляцию «драконовскими». Но репутация дороже денег – вряд ли Шумаков сильно потеряет в финансах (хоккеистам «Авангарда» после лекций о финансовой грамотности не о чем беспокоиться), но, кажется, судьи окончательно разочаровались в честности хоккеиста.

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В 2012 году Дмитрий Юшкевич, будучи главным тренером «Сибири», довольно жёстко высказался о потенциале Шумакова (на тот момент лучший бомбардир «Сибирских снайперов» в МХЛ – ну это где «коррупция» и победы вдесятером с 47-й попытки) – ноги у хоккеиста оказались меньше, чем руки рулевого новосибирцев, счёт был бы 0:10, Сергей опозорит лигу, да и вообще у журналистов, видимо, хорошее настроение, поскольку они задают вопросы о будущем столь малогабаритного хоккеиста.

В сезоне-2014/15 «Сибирь» дойдёт до финала конференции и завоюет бронзовые медали, а Шумаков в тройке с земляком Шалуновым и работягой Санниковым выглядел великолепно и был одним из лидеров команды при Скабелке. Три года назад, например, в матче с «Ладой» Шумаков пытался отобрать шайбу у форварда автозаводцев Мастрюкова, зацепил соперника и получил штраф за задержку клюшкой – тем не менее, Мастрюкова тоже удалили, поскольку он симулировал после фола Шумакова, бывало же такое.



Потом сборная, ЦСКА – напряжённая атмосфера, ротация, свинка, шум в отеле, пропуск финала, разрыв трёхлетнего контракта с «армейцами». Пришлось ехать в Северную Америку неподготовленным – в тренировочном лагере «Вашингтона» были удивлены растренированностью хоккеиста (25 процентов жира) и незамедлительно отправили Сергея в «Херши». Травма руки, рекордный мишкопад и три игры в «Спрингфилде» — в Северную Америку съездил (пусть и вынужденно), галочку поставил, можно и в Россию возвращаться. Права на хоккеиста остались у ЦСКА, которые проявили милосердие и за денежную компенсацию отдали их в «Авангард». При Бобе Хартли Шумаков вместе с Беком решил проблему большинства, а к плей-офф Сергей подошёл настолько уверенным, что в первом же матче серии против действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барса» забил гол-лакросс, а в четвёртой игре оформил хет-трик и отправил казанцев на отдых в начале марта. Но в следующей серии с «Барысом» Шумаков прославился совсем по другому поводу.

Боченски: Шумаков — жалкий трус

В третьем матче противостояния ещё астанинцев и омичей хватало происшествий: после хита Стольберга Орехов упал настолько неудачно, что форвард «Авангарда» получил матч-штраф, а после неаккуратного силового приёма Дица Шумаков оказался в карете скорой помощи и не мог самостоятельно снять коньки. Эпитетов для характеристики травмы не жалели: страшная, жуткая, тяжёлая. По правде говоря, она и выглядела таковой. Каково же было всеобщее удивление, когда Шумаков поехал на выезд с командой в Нур-Султан и вышел на игру. Ещё и голевую передачу сделал. Данное возвращение разозлило не только болельщиков «Барыса», но и игроков команды – легенда казахстанского клуба Брэндон Боченски назвал форварда омичей ни много ни мало «жалким трусом» и сказал, что если бы он такое вытворял в НХЛ, то его карьера бы закончилась (видимо, Боченски не следил за приключениями Шумакова с США, где об НХЛ изначально речи не шло). Сергей в долгу не остался, напомнив, в каком дивизионе играет сборная Казахстана (на тот момент дивизион B). Фрэттин назвал весь «Авангард» дайверами и лежебоками, недоумевал и Скабелка, удивляясь, что, оказывается, на Шумакова кто-то охотится.

Так или иначе, но в финале конференции с «Салаватом Юлаевым» Шумакову уже досталось от защитника уфимцев Сергеева, который, обвиняя Шумакова в симуляциях, не стеснялся в выражениях. В финале Кубка Гагарина в четвёртом матче Сергей поставил жирную точку в сезоне – привычно забил в большинстве и удалился за симуляцию. Слишком много разговоров о симуляциях для одного игрока в плей-офф, не находите? Неудивительно, что, несмотря на 12 голов (второй результат после Григоренко), Шумаков стал не только снайпером, но и симулянтом. Летом в интервью «Спорт-экпрессу» хоккеист прямо сказал: да, иногда надо обмануть приукрасить, это часть хоккея. Довольно странная позиция, что-то из житейских избитых мудростей вроде «хочешь жить – умей вертеться». Да и Шумаков не в футбол играет (один из лучших нападающих в мире Луис Суарес прямым текстом говорил о своих нырках, чтобы заработать пенальти).

В нынешнем сезоне Шумаков до января держался молодцом: Сергей нахватал много двухминутных удалений (по ним Шумаков лидер команды), но среди них до поры до времени не было штрафов за симуляцию. Голы, очки, большинство – обычный сезон для Сергея (едва не обменяли), но, видимо, нужных штрихов всё-таки не хватало. Непонятно, почему именно в матчах с «Барысом» Шумакова тянет ввести соперников и судей в заблуждение, но нырок получился настолько красивым и запоминающимся, что затмил, наверно, даже эффектный победный гол Михайлиса незадолго до окончания встречи. После матча «Барыс» официально запретил Шумакову заниматься дайвингом, что со смехом прокомментировали (смайлики запостили в Инстаграме) легендарные для казахстанского хоккея личности Кевин Даллмэн и Николай Антропов.



Помните притчу про пастуха и волков? Так же получилось и с Шумаковым: если поймали на обмане и демонстрации недюжинных актёрских способностей, несмотря на первый штраф за симуляцию в сезоне, то будь готов, что репутация сработает против тебя, как, например, во Владивостоке. Да, когда-то Дмитрий Юшкевич говорил о слабых ногах хоккеиста, но это было слишком давно, чтобы Шумаков падал после незначительных касаний как подкошенный. Вообще непонятно, зачем Сергею приукрашивать и выпрашивать – он отличный хоккеист, один из лидеров «Авангарда», который в общем-то незаменим (кроме 12 шайб ещё и топ-3 команды по силовым приёмам). Хочется верить, о Шумакове мы будем говорить только в контексте очков, голов и передач, и реже будем вспоминать его обманные выходки. Их количество наверняка снизится – но теперь даже безобидная потеря равновесия может быть оценена судьями достаточно сурово, или просто расценить эпизод не в пользу Шумакова, когда против него реально нарушат правила. О «приукрасить, когда надо» можно забыть – фокусам Шумакова больше никто не поверит.