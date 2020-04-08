Защитник «Салавата» Сергеев: у меня есть предложения от других клубов. Почему бы и нет?

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал информацию о том, что может покинуть команду.
«Второй год подряд появляется информация, что я могу покинуть Уфу. Есть ли проблемы с тренерским штабом? С тренерским штабом у меня вообще нет никаких проблем. А если говорить о переговорах, то да, в прошлом году я не особо был доволен. Но потом пришли к общему знаменателю. У меня есть другие варианты, предложения от других клубов, которые рассматриваются. Как говорится, почему бы и нет?» — цитирует Сергеева «Горобзор» со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы почти в 190 странах и регионах мира.
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