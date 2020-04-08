Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Салавата» Сергеев: у меня есть предложения от других клубов. Почему бы и нет?

Защитник «Салавата» Сергеев: у меня есть предложения от других клубов. Почему бы и нет?
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал информацию о том, что может покинуть команду.

«Второй год подряд появляется информация, что я могу покинуть Уфу. Есть ли проблемы с тренерским штабом? С тренерским штабом у меня вообще нет никаких проблем. А если говорить о переговорах, то да, в прошлом году я не особо был доволен. Но потом пришли к общему знаменателю. У меня есть другие варианты, предложения от других клубов, которые рассматриваются. Как говорится, почему бы и нет?» — цитирует Сергеева «Горобзор» со ссылкой на эфир в «Инстаграме».

Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы почти в 190 странах и регионах мира.

Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток
Мини-революции, похоже, ожидают «Автомобилист» и «Барыс», а в Уфе будут думать над заменой Умарку.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020