Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток

Головная боль ЦСКА, идеальный расклад «Локомотива»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Запад Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.

Сезон в КХЛ из-за эпидемии коронавируса досрочно завершён, и мы все надеемся и верим, что следующий чемпионат сможет начаться вовремя. Представим, что ситуация в мире стабилизируется к лету, спорт и хоккей будут разморожены, и в КХЛ пройдёт более-менее нормальное межсезонье. Разбираемся, какие в таком случае задачи нужно будет решить всем командам лиги. Продолжаем разговором о Восточной конференции.

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«Трактор»

После отвратительного сезона в Челябинске уже произошли определённые структурные изменения в руководстве, но впереди ещё много работы, связанной непосредственно с комплектованием. Для начала в уральской команде должны определиться с главным тренером: Владимира Юрзинова, судя по всему, в «Тракторе» не будет, а кандидатами на пост наставника называются Анвар Гатиятулин и Милош Ржига. Это два совершенно разных специалиста, и их пожелания к формированию состава наверняка буду отличаться.

Источник: Юрзинов покинет «Трактор», клуб рассматривает кандидатуры Гатиятулина и Ржиги

Впрочем, несколько важных позиций в «Тракторе» уже закрыты, и особенно здорово для челябинцев, что не придётся искать новых лидеров. Ещё как минимум год в клубе проведут Гика, Седлак и Бэйлен, есть контракт у раскрывшегося в прошлом сезоне Авцина, а вот Косова нужно продлять. Видимо, решён вопрос и с вратарской бригадой: «Трактор» согласовал условия контракта с чехом Романом Виллом, в системе клуба есть перспективный Сухачёв, и в таких условиях отпадает необходимость в нестабильном Галимове. Хотя, конечно, не факт, что Вилл станет для «Трактора» вторым Францоузом.

Однако прошлый сезон показал, что усилий одних только Гики и Седлака недостаточно, даже чтобы играть в плей-офф на Востоке, так что челябинцам в любом случае предстоит серьёзно поработать над улучшением глубины и качества состава.

«Куньлунь Ред Стар»

Китайская команда в каждое межсезонье практически полностью обновляет свой состав, но ближайшее лето может стать исключением из правил. Во-первых, в «Куньлуне» остаётся работать прежний главный тренер Курт Фрейзер. Во-вторых, на будущий год есть контракты у многих лидеров команды – Вонга, Ипа, Мёрфи, Фу, Брюле. В-третьих, укомплектована вратарская линия. Если китайскому клубу удастся сохранить Миллера, Палолу, Крэкнелла и Бартли, то «Куньлуню» и вовсе предстоит лишь точечная селекция. Впрочем, пока поверить в это трудно, и «драконов» наверняка опять ожидает наплыв разномастных легионеров со всего света, которых Фрейзер будет отсеивать уже по ходу чемпионата.

«Амур»

Хабаровский клуб, в отличие от «Адмирала», пока сохраняет своё место в КХЛ, но, кажется, «тигров» ждут очень тяжёлые времена. Непонятно, на каком уровне и насколько стабильным будет финансирование, и такие проблемы могут окончательно отпугнуть игроков со стороны от перехода в «Амур», который и так был не самым привлекательным вариантом продолжения карьеры. Вероятно, хабаровчане сосредоточатся на сохранении нынешнего состава, но и здесь всё не так просто. Свободными агентами становятся братья Зогорна и братья Ушенины, Рассказов, Горшков, Руденков – все эти ребята были лидерами «Амура», но, возможно, у них появятся варианты пойти на повышение или просто сменить обстановку.

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Для «Амура» есть и приятные новости – продлил контракт главный тренер Гулявцев, действуют соглашения у вратаря Аликина, защитника Йордана. Но всё это крохи по сравнению с потенциальными потерями, и велика вероятность, что в Хабаровске придётся собирать новую команду при весьма ограниченных возможностях.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы потихоньку решают свои кадровые проблемы – продлены контракты с главным тренером Буцаевым, вратарём Барулиным (хотя это спорный плюс, Константин сильно сдал в последнее время), нападающими Хайруллиным и Шиксатдаровым. В команде точно остаётся Павел Порядин, но впереди у «Нефтехимика» ещё очень много работы. Нужен второй вратарь в пару к Барулину (с Шарыченковым контракт расторгнут), закончились контракты у ведущего защитника Сергеева и перспективного форварда Шарипзянова (на него уже облизываются топ-клубы), а самое главное, что в Нижнекамске сейчас нет ни одного легионера. Скромный клуб из Татарстана точно не будет конкурентоспособным без хороших иностранцев, так что в этом направлении трансферной кампании «Нефтехимику» нельзя дать маху.

«Металлург»

Первому вице-президенту «Магнитки» Сергею Ласькову и Илье Воробьёву, который будет принимать деятельное участие в селекции клуба, не позавидуешь. «Металлургу» нужна серьёзная перестройка, но растратная селекционная политика бывшего генменеджера Геннадия Величкина практически лишила новое руководство пространства для манёвра в условиях жёсткого потолка зарплат. «Магнитке» уже пришлось переподписывать контракты с Яковлевым и Кулёминым, и, конечно, это не обрадовало игроков.

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Но из этой неприятной ситуации «Металлургу» как-то надо выбираться, и в любом случае клуб ждут серьёзные перемены. В Магнитогорске не будет Мозякина, Демченко, Филиппи, Козуна, О’Делла, Локтионова, Любимова, Тимкина. Другими словами, «Магнитке» нужно искать не только новых лидеров, но и хоккеистов в третье-четвёртое звено, а также бэкапа для Кошечкина (возможно, им будет старый знакомый Загидуллин, но это неточно). Кроме того, не помешало бы освежить и линию защиты (новых контрактов нет у Береглазова, Верещагина, Пивцакина), но это уже если появится возможность.

Так что «Металлург» в следующем сезоне мы увидим сильно обновлённым, но клубу уже давно нужна перестройка, и пугаться перемен не стоит. Уральцы уже начали прорисовывать контуры новой команды, продлён контракт с Нестрашилом, достигнута договорённость с Харри Песоненом, но это лишь начало.

«Салават Юлаев»

В Уфе в первую очередь должны определиться с тем, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Николай Цулыгин за два года работы проиграл только одну серию плей-офф, при нём команда здорово действовала в кубковых матчах, но оборванный сезон, увы, оставил чувство недосказанности. В «Салавате», кажется, сейчас и сами не знают, как поступить с Цулыгиным, который не заслужил увольнения, но и сильного доверия всё-таки не внушил. Сложная ситуация.

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Что касается игроков, то на контракте у уфимцев многие лидеры: Хартикайнен, Маннинен, Метсола, Сошников, Ларсен, Панин, Жарков. При этом клуб точно покидает Умарк, вокруг которого строилась игра «Салавата» в последние годы. Заменить Линуса будет невозможно, но найти качественного легионера уфимцам, конечно, под силу.

У «Салавата» заканчиваются контракты с Сергеевым, Кадейкиным, Арзамасцевым, Майоровым, Хохряковым. Каждый из этих парней был по-своему важен для юлаевцев, и в Уфе наверняка желали бы их сохранить, но с кем-то точно придётся расстаться. Возможно, «Салавату» придётся серьёзно обновлять линию обороны, а если столицу Башкортостана покинет Кадейкин, то уфимцы сильно озадачатся поисками универсального двустороннего центрфорварда.

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«Сибирь»

Генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский ещё по ходу сезона проделал отличную работу, и уже сейчас новосибирская команда хорошо готова к следующему чемпионату. Есть контракт у главного тренера Николая Заварухина, продлены соглашения со всеми ключевыми финскими легионерами (за исключением Пельтолы, на которого в «Сибири», видимо, уже не рассчитывают), остаются в клубе и ведущие русские игроки – Миловзоров, Шаров, Чесалин, Саюстов, а также практически вся местная талантливая молодёжь. В межсезонье в «Сибири» нужна лишь точечная селекционная работа: договориться с Красиковым или найти другого бэкапа для Сятери, продлить защитника Демидова, сохранить капитана Логинова и найти толкового иностранца на последнюю легионерскую позицию, при условии, что уйдёт Пельтола.

«Автомобилист»

В Екатеринбурге грядут большие перемены, но пока в «Автомобилисте» не спешат приступать к решению многочисленных проблем. Во-первых, нужна ясность с новым главным тренером, так как Андрей Мартемьянов в уральском клубе вряд ли останется. По слухам, «Автомобилист» может возглавить канадец Питерс, и это очень интригующий вариант.

Источник: канадец Питерс — кандидат на пост главного тренера «Автомобилиста»

Во-вторых, необходимо что-то решать с составом. «Автомобилисту» нужен бэкап для Коваржа, существенное усиление в оборону, тем более что очень вероятен уход Никиты Трямкина, и целая перестройка в нападении. Провалившие плей-офф лидеры уральцев Секстон и Доус наверняка покинут «Автомобилист», нет новых контрактов у Белоусова, Гареева, Кучерявенко, да и будущее Дацюка под вопросом. Очевидно, что екатеринбуржцам требуются новые игроки на ключевые позиции, но в этот раз «Автомобилист» должен подойти к подписаниям с умом в плане соотношения цена-качество.

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«Авангард»

У омичей немало хоккеистов заключили новые контракты по ходу прошлого сезона: Покка, Емелин, Широков, Зернов, Чудинов, Бобков – вот тот костяк, на который Боб Хартли будет опираться в следующем чемпионате. Кроме того, есть действующие соглашения у лучших форвардов «Авангарда» Шумакова и Семёнова, а вот с их партнёром по звену Кошелевым нужно подписывать новый договор. Также ещё год в стане «ястребов» должны провести Андригетто и Бек, но к обоим легионерам были серьёзные претензии, и Максим Сушинский уже намекнул, что в их отношении возможны разные варианты.

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На бумаге для «Авангарда» всё выглядит в целом неплохо, но прошедший сезон показал, что «ястребам» необходимо серьёзное усиление. Во-первых, в Омске должны понять, идти им дальше с Бобковым в роли первого номера или искать нового вратаря на стороне. И что делать с Гариповым, у которого закончился контракт. Во-вторых, наверняка потребуются трансферы в оборону, так как Войнов и Франсон, скорее всего, покинут «Авангард». В-третьих, нужно укреплять качество и глубину линии нападения. В минувшем сезоне «ястребов» сильно подвели многочисленные травмы, но это не отменяет того факта, что те же Андригетто, Бек, Широков сыграли ниже своих возможностей. Большие проблемы с самого старта сезона были у «Авангарда» и с центрфорвардами, так что в этом направлении, в первую очередь, должны вестись поиски сильных иностранцев.

Таким образом, скелет состава у «Авангарда» сформирован, но ему необходимо обрастать мясом, и для этого боссам «ястребов» придётся хорошенько поработать.

«Барыс»

Одну из самых стабильных команд КХЛ последних лет, кажется, ждут трудные времена. В первую очередь они связаны с тем, что «Барысу» из-за национальных особенностей не удаётся договориться с Андреем Скабелкой, и белорусский специалист, по всей видимости, покинет клуб. Вместе с ним, вероятно, «Барыс» ожидает мощный отток легионеров, так что летом нурсултанцам, возможно, придётся собирать новую команду. С подписанием очередной партии иностранцев проблем не возникнет («Барыс» так комплектуется уже очень давно), но прошлые годы показали, что без толкового наставника от этого будет мало проку, так что первоочередная задача для казахстанской команды – найти грамотного специалиста, либо же попытаться всё-таки договориться со Скабелкой.

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Если говорить по персоналиям, то из лидеров «Барыса» действующий контракт есть только у Дица, а вот оба вратаря Карлссон и Паскуале, защитник Охтамаа, форварды Бойд, Найт, Виделль, Старченко, Пакаринен становятся неограниченно свободными агентами. После двух хороших сезонов в «Барысе» у многих из них появятся более привлекательные предложения из других клубов, и эти потери нурсултанцам будет тяжело достойно пережить.

«Ак Барс»

В Казани наверняка пролонгируют контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, а в селекционной политике «Ак Барс» будет стараться, в первую очередь, сохранить действующий состав, а потом уже думать о новых приобретениях. Заканчиваются соглашения у большой группы лидеров, в которую входят Азеведу, Кормье, Фрэттин, Э. Галимов, Зарипов, вратари Билялов и Рейдеборн, и многие из них должны быть сами заинтересованы в сохранении контрактных отношений со стабильным топ-клубом. Но надо понимать, что кому-то придётся умерить финансовые аппетиты, чтобы «Ак Барс» поместился под жёсткий потолок зарплат.

Вполне вероятно, что казанцы всё равно будут активны на внешнем трансферном рынке и постараются как можно больше увеличить глубину состава – Квартальнов обожает работать с длинной «скамейкой» и размашистой ротацией.

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