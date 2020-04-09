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Малкин: кризис уже ударил по всему миру, хоккеисты тоже теряют в деньгах

Малкин: кризис уже ударил по всему миру, хоккеисты тоже теряют в деньгах
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о возможных финансовых потерях из-за приостановки сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Кто знает, что будет через неделю-две, по возможности, закупаем продукты. Но паники в нашей семье нет, рассчитываю на своё богатырское здоровье.

Конечно, мир изменится, кризис уже ударил по всему миру. Многие потеряют деньги, непростая ситуация в экономике будет после коронавируса. Надеюсь, все государства сообща найдут способ, который поможет малому и среднему бизнесу.

Мы тоже теряем в деньгах. Пока зарплаты не сократили, но это будет зависеть от того, продолжат сезон или отменят. Если пауза продолжится в течение месяца или двух, нам уже сказали, что сократят зарплату на 30% и будет тяжёлый следующий год. У меня есть финансовая подушка, но я понимаю людей, которые переживают. Здесь всё зависит от нашего государства, как оно справится», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.

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