Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

МВД отказало в уголовном деле о хищении денежных средств руководством профсоюза КХЛ

МВД отказало в уголовном деле о хищении денежных средств руководством профсоюза КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В Управлении МВД по Нижнему Новгороду отказали в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством Профсоюза игроков и тренеров КХЛ, по другим доводам инициативной группы игроков КХЛ прокуратура продолжает проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее сообщалось, что группа игроков КХЛ обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность руководства профсоюза. Председателем профсоюза является олимпийский чемпион Андрей Коваленко. По утверждению инициативной группы, Коваленко на собранные с игроков деньги якобы развивает свой бизнес, а непосредственные обязанности не выполняет. Руководителем инициативной группы хоккеистов был двукратный обладатель Кубка Гагарина старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко.

Миронов: на что профсоюз игроков КХЛ расходует наши деньги? Вопросов много
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020