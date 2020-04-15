МВД отказало в уголовном деле о хищении денежных средств руководством профсоюза КХЛ

В Управлении МВД по Нижнему Новгороду отказали в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством Профсоюза игроков и тренеров КХЛ, по другим доводам инициативной группы игроков КХЛ прокуратура продолжает проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
Ранее сообщалось, что группа игроков КХЛ обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность руководства профсоюза. Председателем профсоюза является олимпийский чемпион Андрей Коваленко. По утверждению инициативной группы, Коваленко на собранные с игроков деньги якобы развивает свой бизнес, а непосредственные обязанности не выполняет. Руководителем инициативной группы хоккеистов был двукратный обладатель Кубка Гагарина старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко.
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