«Пранк не удался». Попытка розыгрыша от девушки Михаила Сергачёва
Елизавета, девушка российского защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, неудачно попыталась разыграть хоккеиста. Девушка хотела напугать Сергачёва, но её выдали ноги.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»
Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.
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