Хлыстов: Доус — хороший игрок, но он не заменит Умарка в «Салавате»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Денис Хлыстов поделился мнением об уходе нападающего Линуса Умарка из уфимского клуба.
«Вокруг Умарка сделали пятёрку. Он очень талантливый, любит играть с шайбой. Но если он решил уйти, я не думаю, что нужно зацепиться за него и держаться. Это его решение, и мы не имеем права лезть в его жизнь. Найдутся другие ребята, может быть, кто-то из наших уфимских выстрелит.
Нужен ли Доус команде? Доус хороший игрок, но он не заменит Умарка. Это совсем разные игроки. Когда Умарк выходит на лёд, то из минуты он 30-40 секунд играет с шайбой, ему нужно рисковать. У него хорошие партнёры, Хартикайнен со своей железной спиной открывается на пятаке и играет на подставлении. Или тот же Григоренко, он же как медведь топтался на пятаке. Доусу нужны партнеры, чтобы он сыграл в пас, отдал – открылся. Разница между ними большая.
Нужен ли «Салавату» шестой легионер? Я думаю, что нужно. Почему нет? Пусть тоже конкурируют», — приводит слова Хлыстова «Горобзор».
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и за это время побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
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